Учёные США: коронавирус научился "прятаться" от антител

Чтобы остаться в "живых" вирус SARS-CoV-2 научился прятаться от антител между клетками в организме человека, заявили американские учёные из Университета штата Огайо. По их мнению, коронавирус специально сокращает выброс своих частиц и продолжает распространяться.

По словам учёных, при таком "поведении" иммунитет хозяина практически "не видит" враждебные частицы.

"Это подпольная форма передачи. CoViD-19 может эффективно распространяться от клетки к клетке, потому что иммунитет хозяина практически не блокирует его", — говорится на сайте университета.

По мнению учёных, такой метод распространения коронавируса более затруднителен не только в лечении, но и в диагностике заболевания. Кроме этого, специалисты подчеркнули, что если механизм получит масштабное распространение, то антитела гораздо станут менее эффективны.

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