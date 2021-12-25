Профессор США рассказала, какая маска не поможет при "омикроне"

Профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь заявила, что популярные тканевые маски бесполезны против нового штамма коронавируса "омикрон".

Как отметила Вэнь, такого рода "защита" не более, чем украшение.

"Тканевые маски — это не более чем украшения для лица. В свете "омикрона" им нет места", — пояснила профессор в беседе с телеканалом CNN.

Вэнь подчеркнула, что для того, чтобы не заразиться новым штаммом, нужно носить трёхслойные хирургические маски. При этом регулярно обновлять медицинское средство.

Кроме того, профессор отметила, что если "сильно хочется", то тканевую маску можно надевать поверх медицинской. Правда, дополнительной защиты она не даёт, это вопрос лишь внешнего вида.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление российских врачей о том, что и хирургические маски не дают полной гарантии, что человек не заразится "омикроном". По словам иммунологов, всё дело в методе распространения штамма. Новый вид вируса "ориентирован" больше на воздушную передачу, а не "капельную" при чихании или кашле.

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