Крючков рассказал об эффективности маски при "омикроне": "Всё-таки похуже"

Защитный эффект медицинской маски при штаммах коронавируса "дельта" и "омикрон" снижается, заявил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", кандидат медицинских наук Николай Крючков. По словам врача, всё дело в большем количестве выделяемых вирусных частиц.

Как отметил Крючков, именно сухие частицы представляют бóльшую опасность при дыхании больного. Маска же эффективнее сдерживает капельки при чихании и кашле.

"Когда чихает, кашляет человек, тогда эти частички в капельках. А когда просто дышит, там влажных частиц уже меньше, но и сухие есть, поэтому меньше фильтрует маска. Поэтому да, с "Омикроном" и "Дельтой" всё-таки похуже маски работают. Особенно с "Омикроном", — рассказал иммунолог в беседе с URA. RU.

Ранее Крючков заявлял, что нужно сократить сроки ревакцинации из-за нового штамма "омикрон". По словам врача, шесть месяцев между прививками — очень большой срок. Он уточнил, что здоровым людям необходимо повторно ставить компонент через пять месяцев, а тем, у кого есть хронические заболевания, — через четыре.