Эксперт: риск заразиться коронавирусом в самолёте повысился в два раза

Риск заболеть новым штаммом "омикрон" в самолёте увеличился в два раза. Так сказал медицинский эксперт Международной ассоциации воздушного транспорта Дэвид Пауэлл. Об этом сообщает Bloomberg.

"Каким бы ни был риск в случае с "дельтой", нам придётся предположить, что с "омикроном" он будет в два-три раза выше, так же, как мы наблюдали в других условиях", — сказал Пауэлл.

Также эксперт отметил, что риск заболеть COVID-19 выше при полёте в эконом-классе из-за числа пассажиров. Чтобы снизить риски инфицирования, нужно по-прежнему носить маски и меньше касаться поверхностей в салоне.

Ранее стало известно, что случаи заражения "омикроном" зафиксировали в 106 государствах мира. В России выявили 41 случай. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, состояние всех заболевших стабильное.

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