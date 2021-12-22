Учёные предупредили о высокой скорости распространения "омикрона" среди детей

В Оперативном штабе РФ по борьбе с COVID-19 рассказали, что недавно появившийся вариант коронавируса "омикрон" отличается высокой заразностью среди молодых людей. К такому выводу пришли учёные России и ЮАР.

"Отмечены высокая инфицированность SARS-CoV-2 у молодых пациентов, в особенности у детей на ранних стадиях", — заявили специалисты, слова которых цитирует ТАСС.

Также учёные сообщили о бессимптомном течении болезни среди людей, которые обладают антителами от COVID-19. По данным экспертов, в ЮАР у 70% заражённых граждан наблюдают подобную ситуацию.

По информации ВОЗ, заражённые омикрон-штаммом есть в 106 странах, в числе которых Россия. Специалисты предупредили о высокой скорости распространения даже в местах с достигнутым коллективным иммунитетом. Заражение вариантом коронавируса "омикрон" можно распознать по следующим симптомам:

усталость,

головная боль,

ломота в теле,

потливость.

Ранее врач интенсивной терапии из Школы медицины Университета Джонса Хопкинса Анита Гупта объяснила, почему омикрон-вариант инфицирует людей так быстро. Как отметила эксперт, инкубационный период этой мутации составляет от трёх до семи дней.

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