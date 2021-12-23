Вирусолог из Британии указал на два симптома штамма "омикрон", которые могут проявляться "очень быстро". Одни могут стать важными подсказками, которые позволят человеку вовремя отреагировать на болезнь.
Зимой, когда многие простужаются и заболевают, очень сложно определить — подхватили ли вы обычную простуду или заболели "короной". Однако штамм "омикрон" имеет ярко выраженные симптомы, такие как головная боль и усталость.
Как отметил вирусолог Лоуренс Янг в интервью изданию The Sun, подобная симптоматика может указывать на простуду, однако при ОРЗ симптомы проявляются постепенно, в течение нескольких дней, тогда как при заражении "омикроном" головные боли и усталость "атакуют" мгновенно.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что симптомы у заразившегося новым штаммом могут проявиться уже на следующий день.
Напомним, что новый штамм был впервые обнаружен в Южной Африке в ноябре. Данная мутация вируса вызывает опасения ВОЗ, считается, что "омикрон" более заразный и быстрее поражает организм человека.
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