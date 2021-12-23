Вирусолог из Британии указал на два главных симптома штамма "омикрон"

Вирусолог из Британии указал на два симптома штамма "омикрон", которые могут проявляться "очень быстро". Одни могут стать важными подсказками, которые позволят человеку вовремя отреагировать на болезнь.

Зимой, когда многие простужаются и заболевают, очень сложно определить — подхватили ли вы обычную простуду или заболели "короной". Однако штамм "омикрон" имеет ярко выраженные симптомы, такие как головная боль и усталость.

Как отметил вирусолог Лоуренс Янг в интервью изданию The Sun, подобная симптоматика может указывать на простуду, однако при ОРЗ симптомы проявляются постепенно, в течение нескольких дней, тогда как при заражении "омикроном" головные боли и усталость "атакуют" мгновенно.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что симптомы у заразившегося новым штаммом могут проявиться уже на следующий день.

Напомним, что новый штамм был впервые обнаружен в Южной Африке в ноябре. Данная мутация вируса вызывает опасения ВОЗ, считается, что "омикрон" более заразный и быстрее поражает организм человека.