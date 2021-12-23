ВОЗ не рекомендует массово вакцинировать детей от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует проводить массовые масштабные кампании вакцинации против коронавируса среди детей и подростков.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду по итогам заседания Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (СКГЭ).

ВОЗ утверждает, что уровень тяжелых случаев заболевания в этих группах низкий, а "высокий охват еще не достигнут во всех странах среди групп с наибольшим риском серьезных случаев".

В ВОЗ напоминают, что многие страны до сих пор далеки от иммунизации 40% своего населения к концу этого года, в то время как другие государства вакцинировали "далеко за пределами этого порога" и уже приступают к распространению антиковидных препаратов среди несовершеннолетних и осуществлению "обширных программ ревакцинации".

К слову, мнение медиков о вакцинации детей и подростков неоднозначно. Например, ранее Pravda.Ru рассказывала о петиции против неё, подписанной докторами из разных стран.

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