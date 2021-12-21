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Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей

Здоровье

Более 15 тысяч врачей и ученых со всего мира подписали декларацию против вакцинации детей от коронавируса, особенно вакцин, изготовленных с использованием технологии мРНК (таких, как Pfizer и Moderna).

Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей

Инициатором "выступления" медиков стал доктор Роберт У. Малоун, изобретатель технологии мРНК, стоящей за созданием COVID-вакцин, сообщает The sciens observer report.

О чём предупредил разработчик

Малоун, который более трех десятилетий работал в области исследований и разработок вакцин, предупредил родителей, что решение дать своим детям опасную вакцину COVID-19 необратимо. Малоун выделил три основные проблемы с вакцинами, в частности вакцинами COVID-19, основанными на технологии мРНК.

  1. мРНК-вакцины вводят вирусный ген в организм человека. Этот ген заставляет организм создавать токсичные спайковые белки, которые могут нанести непоправимый ущерб детским органам, включая их иммунную, репродуктивную и нервную системы. Он также может повредить мозг, сердце и кровеносные сосуды и вызвать смертельные тромбы.
  2. технология мРНК все еще находится на стадии разработки и недостаточно протестирована. Вакцины против мРНК COVID-19 были представлены для широкого общественного потребления менее чем через год после начала разработки.
  3. для детей нет никакой ощутимой выгоды от получения вакцины".

"Ваши дети не представляют никакой опасности для своих родителей или бабушек и дедушек. На самом деле всё наоборот. Их иммунитет после заражения COVID имеет решающее значение для спасения вашей семьи, если не всего мира, от этой болезни, — заявил Малоун. — Как родитель и бабушка с дедушкой, я рекомендую вам сопротивляться и бороться, чтобы защитить своих детей”.

Отказ от ответственности: Информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Материал не проходил экспертизу у специалистов-медиков. При возникновении вопросов обратитесь к врачу.

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Вакцинация и Клеточный иммунитет работают в тандеме?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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