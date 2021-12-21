Более 15 тысяч врачей и ученых со всего мира подписали декларацию против вакцинации детей от коронавируса, особенно вакцин, изготовленных с использованием технологии мРНК (таких, как Pfizer и Moderna).
Инициатором "выступления" медиков стал доктор Роберт У. Малоун, изобретатель технологии мРНК, стоящей за созданием COVID-вакцин, сообщает The sciens observer report.
Малоун, который более трех десятилетий работал в области исследований и разработок вакцин, предупредил родителей, что решение дать своим детям опасную вакцину COVID-19 необратимо. Малоун выделил три основные проблемы с вакцинами, в частности вакцинами COVID-19, основанными на технологии мРНК.
"Ваши дети не представляют никакой опасности для своих родителей или бабушек и дедушек. На самом деле всё наоборот. Их иммунитет после заражения COVID имеет решающее значение для спасения вашей семьи, если не всего мира, от этой болезни, — заявил Малоун. — Как родитель и бабушка с дедушкой, я рекомендую вам сопротивляться и бороться, чтобы защитить своих детей”.
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