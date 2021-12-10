До конца текущего года в России начнут вакцинировать подростков от коронавируса.
Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, добавив, что уже в декабре будет выпущено 150 тысяч доз вакцины "Спутник М", разработанной специально для возрастной категории от 12 до 17 лет.
О планах вакцинации детей министр, как пишет ТАСС, рассказал во время рабочей поездки в Пермь.
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