Подростков в России начнут прививать от COVID-19 уже в этом году

До конца текущего года в России начнут вакцинировать подростков от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, добавив, что уже в декабре будет выпущено 150 тысяч доз вакцины "Спутник М", разработанной специально для возрастной категории от 12 до 17 лет.

О планах вакцинации детей министр, как пишет ТАСС, рассказал во время рабочей поездки в Пермь.

"Спутник М" — двухкомпонентная вакцина.

Иммунизация детей в России будет проводиться с согласия их законных представителей.

Самостоятельное решение смогут принимать молодые люди старше 15 лет.

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