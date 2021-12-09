Свыше 570 тысяч детей заразились COVID-19 в РФ с начала года

С начала 2021 года в РФ коронавирусную инфекцию выявили у более чем 570 тысяч детей. Об этом сообщил замглавы российского Минздрава Олег Салагай.

"В РФ за 2021 год, согласно данным статистики, зарегистрировано более 570 тыс. случаев COVID-19 у детей до 17 лет, что составляет примерно 9,5% от всех случаев", — цитирует ТАСС заявление замминистра на расширенном заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Салагай отметил, что в стране уже зарегистрировали противокоронавирусную вакцину для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Привиться этим препаратом можно по желанию родителей.

"Вакцинация, безусловно, носит добровольный характер и должна основываться, прежде всего, на решении родителей", — подчеркнул замглавы Минздрава.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой в настоящее время в России проводится исследование по оценке популяционного иммунитета к коронавирусу у детей в возрасте от года до 17 лет.

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