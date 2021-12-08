ВОЗ: смертность от COVID-19 в мире выросла за неделю на 10 процентов

Количество летальных исходов коронавирусной инфекции в мире увеличилось за неделю на 10%. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

"Число новых смертей выросло по сравнению с предшествующей неделей на 10%. Поступили сообщения о более 52,5 тысячи умерших", — цитирует сообщение ВОЗ ТАСС.

По данным организации, в период с 29 ноября по 5 декабря в мире выявили свыше 4,1 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 2% больше, чем за предыдущую неделю.

Согласно сведениям ВОЗ, 65% заразившихся и 55% летальных исходов коронавируса зарегистрировали в Европе, где заболеваемость COVID-19 снизилась за неделю на 3%, смертность — на 2%.

Сообщается о существенном росте заболеваемости в Африке (на 79%) и Америке (на 21%).

Число заражений в Западно-Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии сократилось на 10%.

Количество летальных исходов в Юго-Восточной Азии выросло на 49%, в Америке — на 38%. В Африке оно уменьшилось на 13%, Восточном Средиземноморье — на 8%.

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