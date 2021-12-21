Характерные симптомы заражения "омикроном" назвал иммунолог Болибок

Сильная головная боль и слабость — наиболее характерные симптомы заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Об этом сообщил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

"У "омикрона" самый характерный симптом — это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил", — цитирует медика URA.RU.

По словам Болибока, всего на данный момент описано уже свыше семи десятков симптомов COVID-19. Они могут проявляться при заражении разными штаммами коронавируса. Но в зависимости от варианта вируса какие-то симптомы оказываются более выраженными.

Врач напомнил о характерной для уханьского штамма COVID-19 потере обоняния. В случае заражения дельта-штаммом этот симптом наблюдается реже, а при "омикроне" — совсем редко.

ПО мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, в случае с коронавирусом стоит полагаться не на симптомы, а на лабораторную диагностику.

"Это разноликое заболевание. У кого-то есть симптомы, у кого-то нет. Здесь больше надо ориентироваться на лабораторную диагностику", — сказал специалист.

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