Врачи перечислили эффективные способы побороть похмелье

Перед Новым годом россияне традиционно отдыхают на корпоративах и пьют алкоголь, а также отмечают праздник с друзьями и родными. Врачи рассказали, как справиться с похмельем.

Доктор Михаил Кутушов посоветовал пить много воды. Алкоголь уменьшает количество жидкости в организме, поэтому надо восполнять запасы, пояснил специалист. Он также порекомендовал восстановить натриевый баланс — в воду добавить ложку соды. Помогут пережить похмелье витамин С и чай с сахаром, поскольку они установят необходимый уровень глюкозы, добавил эксперт. Он призвал не забывать о питании и поесть яйца и рис.

"Полноценный крепкий сон — лучший способ избавиться от головной боли, усталости и раздражительности, которые обычно сопровождают похмельный синдром. Дышите свежим воздухом. Кислород — активатор всех обменных процессов, которые помогут быстрее очистить организм от алкоголесодержащих веществ и нормализовать состояние", — сказала доктор центра здоровья Verba Mayr Ирина Попова в разговоре с "Вести Подмосковья".

По статистике заместителя главы Минздрава Олега Салагая, россияне в 2021 году пьют меньше, чем в 2008 на 6,6 литров на душу населения. Также понизился уровень смертности от отравления алкогольными напитками — с 16,9 до 7 летальных исходов на сто тысяч граждан.

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