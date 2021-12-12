Врач Ярцева: кроворазжижающие препараты могут привести к инсульту после COVID-19

Иммунолог Ирина Ярцева заявила, что самостоятельное использование кроворазжижающих препаратов после перенесенного коронавируса может привести к инсульту.

Врач предостерегла пациентов, переболевших коронавирусом, от длительного употребления кроворазжижающих препаратов, поскольку они в таком случае могут вызвать инсульт. Только по назначению врача можно использовать такие препараты для лечения осложнений, вызванных COVID-19.

Ярцева посетовала, что среди пациентов "творится мракобесие":

"Все подряд длительно пьют антикоагулянты и получают на этом фоне осложнения в виде геморрагических инсультов", — сказала она в беседе с URA.RU.

Ранее французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что у тех, кто привился от коронавируса, "нет шансов на долгосрочную выживаемость".

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