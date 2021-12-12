Иммунолог Ирина Ярцева заявила, что самостоятельное использование кроворазжижающих препаратов после перенесенного коронавируса может привести к инсульту.
Врач предостерегла пациентов, переболевших коронавирусом, от длительного употребления кроворазжижающих препаратов, поскольку они в таком случае могут вызвать инсульт. Только по назначению врача можно использовать такие препараты для лечения осложнений, вызванных COVID-19.
Ярцева посетовала, что среди пациентов "творится мракобесие":
"Все подряд длительно пьют антикоагулянты и получают на этом фоне осложнения в виде геморрагических инсультов", — сказала она в беседе с URA.RU.
Ранее французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что у тех, кто привился от коронавируса, "нет шансов на долгосрочную выживаемость".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник уже успел разочароваться в новом канцлере Германии Олафе Шольце, который начал работать на посту главы германского правительства несколько дней назад.