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Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID, умрут

Эврика » Гипотезы

Ведущий французский вирусолог Люк Монтанье уверен, что у тех, кто получил инъекцию вакцины от коронавируса, "нет шансов на долгосрочную выживаемость".

Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID, умрут

"Все, кто получает коронавирусную прививку, умрут, если вирус всё же попадёт в их организм, поскольку нет никакого лечения для тех, кто уже привит", — заявил Монтанье в интервью порталу Brighteon.

По его словам, к такому выводу он пришёл после тщательного изучения "ингредиентов, содержащихся в инъекциях, и того, как они воздействуют на организм":

"Каждый человек, получивший укол, в конечном итоге умрет от антителозависимого усиления, или АДЭ", — резюмировал вирусолог.

Чем знаменит вирусолог Монтанье

Нобелевский лауреат, Монтанье был одним из первых, кто обнаружил ВИЧ.

Прошлой весной он предупреждал, что "Уханьский грипп" содержит искусственно склеенную ДНК из аутоиммунного вируса.

И ещё одно наблюдение Монтанье заставило научный мир всерьез задуматься и признать, что он был прав:

"наличие элементов ВИЧ и зародышей малярии в геноме коронавируса весьма подозрительно, и характеристики вируса не могли возникнуть естественным путем.”

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