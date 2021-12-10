Учёные объяснили почему при COVID-19 важно принимать Амиксин

В мире пристально следят за распространением новой линии коронавируса. В ноябре 2021 года учёные из ЮАР сообщили о появлении нового варианта коронавирусной болезни — B.1.1.529.

Геном нового штамма был выделен специалистами Сети надзора за геномикой в ​​Южной Африке (NGS-SA) которая 23 ноября созвала срочное совещание.

"Мы были шокированы количеством мутаций", — говорит Тулио де Оливейра, вирусолог из Университета Квазулу-Натал и главный исследователь NGS-SA.

По словам де Оливейра, после встречи он позвонил генеральному директору здравоохранения ЮАР и "попросил его сообщить министру и президенту о появлении потенциального нового варианта". Команда секвенировала ещё сотню случайно выбранных последовательностей в следующие 24 часа. У всех была одна и та же картина. Проинформировав правительство, де Оливейра и его коллеги представили свои доказательства на пресс-конференции утром 25 ноября.

Уже 26 ноября 2021 года Всемирная организация здравоохранения объявила штамм B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" вариантом SARS-CoV-2 и назвала его "Омикрон". Варианты названий следуют греческому алфавиту, но ВОЗ пропустила буквы Nu и Xi, потому что Nu слишком легко спутать с "новым", а Xi не стали использовать поскольку это довольно распространённая в странах юго-восточной Азии фамилия.

Омикрон-штамм

Геном вируса содержал более шестидесяти мутаций, 32 из них — в спайк-белке из которого состоят шипы на оболочке коронавирусных частиц. Коронавирусы проникают в человеческие клетки именно при помощи этих шипов, поэтому мутации в спайк-белке привлекли внимание специалистов.

Спайк-белок или белок-шип, расположен на поверхности вирусной частицы. С его помощью патоген проникает через мембрану клетки человека и начинает размножаться. Важно и то, что белок-шип вызывает иммунный ответ организма. Все вакцины от коронавируса знакомят иммунную систему с конкретным спайк-белком — для нашего иммунитета это что-то вроде фоторобота преступника. Чем сильнее изменяется внешность преступника, тем выше риск, что полицейские вовремя его не узнают. Тот факт, что у "Омикрона" много мутаций в спайк-белке, означает, что при встрече с этим вариантом коронавируса у уже переболевших или привитых от COVID-19 людей будет выше риск заразиться повторно, чем при встрече с любым другим вариантом SARS-CoV-2.

Место и время возникновения B.1.1.529 пока не установили, однако проследить его эволюцию — вопрос времени. Согласно рабочей гипотезе, столько мутаций штамм мог приобрести в организме человека с иммунодефицитом.

Известно, что инфекция месяцами не покидает организм человека с ослабленным иммунитетом, не встречая отпора. Например, в июле российские учёные рассказали о пациентке, в крови которой возбудитель ковида циркулировал 318 дней. За такое время вирус свободно эволюционирует, и, если пациента не изолировали, заражение других практически неизбежно.

ЮАР — лидер по ВИЧ-инфицированным.

"Неудивительно, что новый вариант обнаружили в Южной Африке", — заявил исполнительный директор Национального института инфекционных болезней (NICD) Адриан Рурен.

Год назад там же появилась линия "Бета".

Что же человечество может противопоставить новому гипермутанту SARS-CoV-2?

Для этого нужно вспомнить, как наш организм борется с вирусными инфекциями. Важнейшую роль в отпоре чужеродным микрочастицам играют антитела и интерфероны.

Антитела — крупные глобулярные белки плазмы крови, выделяющиеся клетками иммунной системы и предназначенные для нейтрализации вирусов и некоторых других чужеродных веществ. Каждое антитело распознаёт уникальный элемент патогена, отсутствующий в самом организме, — антиген, а в пределах данного антигена — определённый его участок, эпитоп. Связываясь с антигенами на поверхности патогенов, антитела могут либо непосредственно нейтрализовать их, либо привлекать другие компоненты иммунной системы, чтобы уничтожать чужеродные клетки или вирусные частицы. Антитела — важнейший компонент противовирусной защиты организма.

А интерфероны — это высокомолекулярные белки со сходными свойствами, выделяемые клетками организма в ответ на вторжение вируса, на некоторые бактериальные вещества и на низкомолекулярные химические соединения. Своё название интерфероны получили от английского "interfere with", что в переводе означает "мешать, препятствовать". Интерфероны активируют определённые клеточные белки, блокирующие репликацию вируса. По большей части противовирусный эффект интерферонов обусловлен индукцией более чем трёхсот стимулируемых ими генов, которые ответственны за различные противовирусные функции.

Интерфероны имеют широкий спектр действия, но нас интересует противовирусное. К интерферону чувствительны практически все ДНК- и РНК-содержащие вирусы. Очень важно, что при этом вирусы не могут адаптироваться к действию интерферона.

В крови здорового человека, как правило, низкий уровень интерферона, но при этом лейкоциты (клетки, отвечающие за синтез интерферона "альфа") способны быстро синтезировать интерферон в ответ на вторжение вируса. Но если вирус уже попал в организм, то количество интерферона начинает снижаться, так как клетки не могут вырабатывать его постоянно. Этим обусловлена тяжесть заболевания COVID-19.

Амиксин

Ученые из Италии доказали, что критическое состояние пациентов с COVID-19 имеет прямую корреляцию со снижением производства интерферонов. Поэтому при Ковиде (и ОРВИ любого происхождения) необходимо помочь организму бороться с вирусом, принимая индуктор интерферонов "Амиксин".

"Амиксин" — единственный препарат своего класса, который активирует все типы интерферонов:

"Альфа",

"Бета",

"Гамма"

и "Лямбда" (не путать со штаммом SARS-CoV-2).

"Лямбда" встречает вирусы на этапе прикрепления к слизистой дыхательных путей и мешает их проникновению внутрь клеток. "Альфа" и "Бета" препятствуют размножению вирусов внутри клеток и делают окружающие здоровые клетки более устойчивыми к инфекции. Интерферон "Гамма" на последней линии обороны предупреждает развитие осложнений, снижает риск затяжного заболевания.

Принцип действия "Амиксина" заключается в том, что препарат запускает химические реакции, блокирующие процесс воспроизведения вирусных ДНК и РНК. Кроме того, он влияет на соседние клетки и делает их невосприимчивыми к возбудителю инфекции. Интерферон как бы предупреждает их о наличии опасности. В результате размножение вирусов в пораженной клетке останавливается, а их попадание в соседние клетки становится невозможным.

Американская ассоциация микробиологов опубликовала исследование, в котором изучались сорок восемь препаратов из разных стран для оценки их противовирусной активности. Данные, опубликованные в PubMed, показали наличие стойкой противовирусной активности действующего вещества "Амиксина" против вирусных частиц SARS-CoV-2.

Антитела и интерфероны, защищающие организм от вирусов, обладают сложным биологическим действием. Но современная медицина научилась создавать аналогичные вещества, помогающие организму эффективно противостоять в том числе коварным штаммам коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19.