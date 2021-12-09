Попова: в России начали изучать детский иммунитет к коронавирусу

В России начались исследования детского иммунитета к COVID-19, об этом сообщила главный государственный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она сделала это заявление на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

"На сегодняшний день стартовало исследование по оценке популяционного иммунитета у детей", — передаёт РИА Новости её слова.

В научных исследованиях примут участие дети от года до 17 лет.

Pravda.Ru писала, что Всемирная организация здравоохранения назвала главную опасность нового омикрон-штамма коронавируса, которым чаще болеют молодые люди. Учёные выяснили, что эта разновидность способна снижать количество антител в организме человека, а значит заразиться могут люди даже с очень крепким иммунитетом.

Ранее иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что пандемия постепенно подходит к концу, коронавирус ищет себе другого "хозяина". Эксперт рассказал, что инфекция может распространиться среди животных.

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