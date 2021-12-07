Пандемия среди людей заканчивается, заявил иммунолог Жемчугов

Пандемия среди людей заканчивается, коронавирус может найти нового "хозяина", заявил иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Эксперт рассказал, что инфекция может распространиться среди животных.

"Он ищет в природе новых хозяев. Если найдёт новое животное, которое не будет его убивать, там и останется, будет новая природно-очаговая инфекция", — передаёт РИА Новости его слова.

Жемчугов добавил, что в настоящий момент трудно сказать, когда пандемия полностью завершится. Нужно продолжать вакцинацию среди населения, чтобы обеспечить необходимый коллективный иммунитет — более 70-80% человечества должны привиться или переболеть коронавирусной инфекцией, резюмировал он.

Ранее эксперт Альберт Ризванов назвал новый омикрон-штамм "естественной вакциной", однако предупредил об осложнениях. Он объяснил, что высокая заразность омикрон-штамма и его низкая патогенность могут позволить этой разновидности стать реальной природной вакциной.

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