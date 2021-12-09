Попова: дельта-штамм COVID-19 остаётся доминантным в России

Руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщила, что дельта-штамм коронавируса остаётся доминантным на территории государства.

По её словам, практически у всех заболевших COVID-19 российские медики по-прежнему выявляют индийскую разновидность инфекции, передаёт РИА Новости.

"На сегодняшний день в РФ продолжает преобладать вариант коронавируса "дельта", — подчеркнула Попова во время Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия COVID-19.

Ранее Роспотребнадзор сообщал об обнаружении в России двух случаев заражения новым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции.

В конце ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что в Южно-Африканской республике выявлены первые пациенты с "омикроном". Разновидность содержит в себе 32 мутации. По предварительным данным, этот штамм может распространяться по миру с большей скоростью, чем индийская "дельта".

К наиболее распространённым симптомам омикрон-варианта учёные относят сильную усталость, кашель, повышенную температуру, головные боли.

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