Претензии ВОЗ к "Спутнику V" кроются не в качестве российской вакцины или её неэффективности. Мировая организация не признала компонент до сих пор скорее из-за "бюрократических проволочек", но уже в январе всё может измениться, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
По мнению иммунолога, проблемы возникли из-за описания препарата и сопутствующих документов. К самому компоненту Всемирная организация здравоохранения, возможно, претензий и не имеет.
"Основные претензии у экспертов ВОЗ не к эффективности и безопасности вакцины, а скорее к качеству готового лекарственного средства и к тем документам, которые описывают фармацевтические аспекты препарата", — сказал Крючков в беседе с Радио 1.
Иммунолог отметил, что повторная инспекция была назначена ещё пару месяцев назад, но с проверкой из ВОЗ пока не приехали. Что тоже существенно "затягивает" процесс.
"Когда успешно пройдёт инспекция, и если все остальные вопросы сняты, то дело одного месяца для того, чтобы решить финальную стадию бюрократическую и включить вакцину "Спутник V" в список ВОЗ", — резюмировал врач.
Таким образом, если эксперты посетят производство в январе, то в феврале российский компонент уже может получить "признание".
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