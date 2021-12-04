Крючков рассказал, когда "Спутник V" признает ВОЗ

Претензии ВОЗ к "Спутнику V" кроются не в качестве российской вакцины или её неэффективности. Мировая организация не признала компонент до сих пор скорее из-за "бюрократических проволочек", но уже в январе всё может измениться, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По мнению иммунолога, проблемы возникли из-за описания препарата и сопутствующих документов. К самому компоненту Всемирная организация здравоохранения, возможно, претензий и не имеет.

"Основные претензии у экспертов ВОЗ не к эффективности и безопасности вакцины, а скорее к качеству готового лекарственного средства и к тем документам, которые описывают фармацевтические аспекты препарата", — сказал Крючков в беседе с Радио 1.

Иммунолог отметил, что повторная инспекция была назначена ещё пару месяцев назад, но с проверкой из ВОЗ пока не приехали. Что тоже существенно "затягивает" процесс.

"Когда успешно пройдёт инспекция, и если все остальные вопросы сняты, то дело одного месяца для того, чтобы решить финальную стадию бюрократическую и включить вакцину "Спутник V" в список ВОЗ", — резюмировал врач.

Таким образом, если эксперты посетят производство в январе, то в феврале российский компонент уже может получить "признание".

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