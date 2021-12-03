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Малышева об "омикроне": Инфицирование существует, но роста смертности нет

Здоровье

Елена Малышева объяснила, насколько опасен новый штамм коронавируса "омикрон".

Малышева об "омикроне": Инфицирование существует, но роста смертности нет

Ведущая программы "Жить здорово!" считает, что опасность новой мутации COVID-19 преувеличена.

Она отметила, что, согласно предположениям исследователей, штамм "омикрон" появился в Южной Африке с начала ноября. Медик подчеркнула, что за прошедший месяц не зафиксировано никакого повышения смертности.

"Более того, от штамма "омикрон" в мире пока не зарегистрировано вообще ни одной смерти", — написала Малышева в своём Instagram-аккаунте.

Телеведущая рассказала, что в Южно-Африканской Республике очень высокая заболеваемость СПИДом, поэтому в этой стране работают современные вирусные лаборатории, где обнаружили новый штамм коронавируса под названием "омикрон".

"Ещё раз подчеркну, что инфицирование существует, но роста смертности нет. Более того, болезнь, как правило, течёт очень легко. Без потери обоняния, без тяжелых лёгочных форм. Главное симптомы — усталость и слабость", — объяснила Елена Васильевна.

Медик считает, что штамм "омикрон" не станет опаснее других вирусов и не сможет вытеснить штамм "дельта".

"Дельта-штамм в мире тоже не вызвал роста смертности, хотя распространялся быстрее предыдущих штаммов. Поэтому пока повода для паники нет. Но есть повод для прививки или ревакцинации. Выбирать для этого нужно только вакцину "Спутник V" (в России называется ГамКовидВак)", — посоветовала Малышева.

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Чем опасен "омикрон"? 10 вопросов о новом штамме коронавируса
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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