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Сертификаты переболевших коронавирусом продлят на год — Минцифры РФ

Здоровье

В Минцифры РФ сообщили, что на портале Госуслуг стартовало переоформление сертификатов о перенесённом коронавирусе со сроком действия на один год.

Сертификаты переболевших коронавирусом продлят на год — Минцифры РФ

Процедура проходит в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения России. Ранее документ выдавался на шесть месяцев.

"Переоформление осуществляется автоматически и будет завершено в ближайшие дни", — сказано в Telegram-канале профильного ведомства.

Новые сертификаты будут действовать целый год с момента выздоровления от COVID-19.

Недавно вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что учёные и эксперты в области иммунизации провели необходимые исследования и пришли к выводу, что документ о перенесённой болезни должен действовать на протяжении года, как и QR-код вакцинированного гражданина.

Инициативу в итоге решили утвердить в правительстве РФ, ведь доля переболевших COVID-19 повторно в стране составляет 0,74%.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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