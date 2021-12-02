Беременным женщинам нужно пройти вакцинацию от COVID-19, считают в Минздраве

Во время периода беременности после 22 недели, равно как и в период грудного вскармливания разрешено делать прививку от коронавируса, поскольку они не являются противопоказаниями для вакцинации. Так считает профессор, главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков.

До этого многие источники относили беременность к противопоказаниям для вакцинации.

"Беременность на сроке более 22 недель и период грудного вскармливания не являются противопоказаниями к вакцинации и поводом для медотвода. Никаких сомнений на сегодняшний день не возникает в том, что вакцинация от COVID-19 в период беременности и во время грудного вскармливания необходима. Именно вакцинация позволяет снизить риски инфицирования мамы и малыша, а также избежать тяжёлых осложнений новой коронавирусной инфекции", — рассказал эксперт РИА Новости.

Шмаков подчеркнул, что лучше всего в таком случае будет сделать прививку заранее, ещё во время планирования беременности. Если же в это время прививка не была сделана, то её можно сделать беременной женщине, после 22 недели.

По словам Шмакова, когда беременная женщина вакцинируется от коронавируса, формирующиеся у неё антитела служат защитой не только для неё, но и для её малыша.

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