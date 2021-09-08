Ветеринар: даже животным не ставят прививки во время беременности

В мире продолжаются споры о том, является ли беременность противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Специалисты заявляют, что иммунизация может нанести серьезный вред как матери, так и ребенку.

Ранее Минздрав России дал разрешение прививать против инфекции COVID-19 беременных женщин, при этом исключив риск для плода. Ветеринар, журналист и специалист по экзотическим животным Максим Щугорев дал комментарий ОСН на данную тему.

"Согласно нормативам, в ветеринарии беременных животных не прививают, так как есть риск абортации плода. Он минимальный, но есть. Производители вакцин должны об этом сообщать", — сказано в сообщении.

При этом эксперт добавил, что не встречал за всю свою практику таких вакцин для животных, которые можно применять во время беременности.

Между тем, сторонники вакцинации против коронавируса кричат о необходимости привиться все больше, игнорируя иные точки зрения и все больше увеличивая раскол в обществе.

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