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Иммунолог Логина: от холода можно впасть в аллергический шок

Здоровье

По словам кандидата медицинских наук, врача иммунолога-аллерголога Надежды Логиной, аллергия на холод может проявиться отёком, а в некоторых случаях у пациента может случиться шок.

Иммунолог Логина: от холода можно впасть в аллергический шок

Так, по словам врача, о холодовой аллергии в тяжёлых случаях могут свидетельствовать:

  • зуд,
  • шок,
  • жжение,
  • крапивница,
  • отёк,
  • покраснение,
  • обильные выделения из носа,
  • и даже бронхиальную астму.

Такие последствия напрямую зависят от белка агглютинина, пояснила Логина. Они необходимы организму, чтобы контролировать терморегуляцию при охлаждении. В малом количестве они выделяются, когда человек касается чего-то холодно.

"Если длительное охлаждение, наоборот, наступает спазм сосудов, спазм органов дыхания… Как и на безвредную пыльцу берёзы, может возникнуть аллергия конкретно на холодовые агглютинины. В тяжёлых случаях эти реакции сохраняются несколько часов после того, как пациент уже вошёл в тёплое помещение", — пояснила врач в беседе с RT.

Как отметила иммунолог, аллергию может спровоцировать даже холодная пища и напитки. Последствия более чем серьёзные — может случиться спазм желудка. Как подчеркнула врач, неприятные последствия можно "схлопотать" даже летом. Например, принимая очень холодный душ, купаясь в холодной воде или просто долго находиться под кондиционером.

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Откуда берётся АЛЛЕРГИЯ? Неожиданный ответ от аллерголога
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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