По словам кандидата медицинских наук, врача иммунолога-аллерголога Надежды Логиной, аллергия на холод может проявиться отёком, а в некоторых случаях у пациента может случиться шок.
Так, по словам врача, о холодовой аллергии в тяжёлых случаях могут свидетельствовать:
Такие последствия напрямую зависят от белка агглютинина, пояснила Логина. Они необходимы организму, чтобы контролировать терморегуляцию при охлаждении. В малом количестве они выделяются, когда человек касается чего-то холодно.
"Если длительное охлаждение, наоборот, наступает спазм сосудов, спазм органов дыхания… Как и на безвредную пыльцу берёзы, может возникнуть аллергия конкретно на холодовые агглютинины. В тяжёлых случаях эти реакции сохраняются несколько часов после того, как пациент уже вошёл в тёплое помещение", — пояснила врач в беседе с RT.
Как отметила иммунолог, аллергию может спровоцировать даже холодная пища и напитки. Последствия более чем серьёзные — может случиться спазм желудка. Как подчеркнула врач, неприятные последствия можно "схлопотать" даже летом. Например, принимая очень холодный душ, купаясь в холодной воде или просто долго находиться под кондиционером.
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