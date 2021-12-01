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Учёный: при сниженном иммунитете иногда нужна третья доза вакцины от COVID-19

Здоровье

При иммунизации от коронавируса людей со сниженным иммунитетом может возникать необходимость в дополнительной дозе вакцины.

Учёный: при сниженном иммунитете иногда нужна третья доза вакцины от COVID-19

Об этом сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Владимир Гущин.

"Есть люди, у которых снижена функция иммунной системы, кому необходима дополнительная бустерная доза", — цитирует ТАСС заявление учёного на форуме "Здравоохранение в России — 2021".

По словам Гущина, схема с дополнительной дозой вакцины должна защитить ВИЧ-инфицированных и снизить риск того, что они окажутся резервуаром для эволюции вируса.

Руководитель лаборатории заявил, что российская вакцина "Спутник V" эффективна при иммунизации ВИЧ-инфицированных. Гущин отметил, что в разработавшем препарат Центре имени Гамалеи уже понимают, какой режим вакцинации стоит рекомендовать людям с ВИЧ в зависимости от степени сохранности их иммунной системы.

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Вакцинация и Клеточный иммунитет работают в тандеме?
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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