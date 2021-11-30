Гинцбург: сокращать срок ревакцинации "Спутником V" из-за омикрон-штамма не надо

Необходимость в сокращении срока ревакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V" в связи с появлением нового штамма "омикрон" отсутствует, заявил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Спутник V" даёт больший спектр антител, чем другие вакцины, поэтому думаю, что нам не придется это делать", — цитирует РИА Новости комментарий специалиста по поводу возможности сокращения срока ревакцинации.

Ранее стало известно, что в Минздраве Великобритании согласились с рекомендацией Объединённого комитета по вакцинации и иммунизации уменьшить срок между вакцинацией и ревакцинацией от коронавируса с полугода до трёх месяцев.

29 ноября РФПИ сообщил, что НИЦЭМ имени Гамалеи начал адаптацию вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" к штамму "омикрон".

В Центре отметили, что существующие вакцины эффективны против нового варианта COVID-19. Однако в случае необходимости адаптированные к нему версии препаратов могут быть подготовлены к массовому производству через 45 дней.

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