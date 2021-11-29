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Мир ждёт четвёртая волна коронавируса из-за "омикрона", уверен эксперт из ЮАР

Здоровье

Южно-африканский эпидемиолог Салим Абдул Карим считает, что миру предстоит пережить четвёртую волну пандемии из-за возникновения нового штамма "омикрон".

Мир ждёт четвёртая волна коронавируса из-за "омикрона", уверен эксперт из ЮАР

"Глядя на ситуацию в мире, можно увидеть, что мир прошёл через первую, вторую и третью волны, на некоторых континентах число случаев сейчас стабильно растёт, так что на глобальном уровне мы можем стоять на пороге четвёртой волны", — сделал свой прогноз специалист во время трансляции министерства здравоохранения ЮАР.

По мнению эпидемиолога, которое приводит РИА Новости, новый штамм "омикрон" может распространяться быстрее и быть менее восприимчивым к влиянию антител, в отличие от уже известных вариантов. Карим добавил, что по новому штамму пока очень мало информации для оценки его клинической картины.

Также учёный не думает, что решение закрыть границы может препятствовать распространению нового штамма в мире, а лишь дискриминирует отдельные страны.

Ранее министр здравоохранения ЮАР Джо Фаала заявил, что возникновение штамма "омикрон" не должно стать причиной паники в мире.

 

 

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Что мы знаем о новом штамме "омикрон"? / Анча Баранова / @Эхо Москвы // 29.11.21
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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