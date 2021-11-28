Мясников о лечении COVID-19 китайскими грибами: "Все средства хороши"

Доктор Мясников отмечает, что, обращение к "народным средствам" не кажется уже бредовой идеей, когда западная медицина и фармакология буксует в разработке эффективных противовирусных препаратов.

Теледоктор рассказал об интересном калифорнийском исследовании.

"Идут клинические испытания опеределенных грибов и комбинаций трав, издавна использующихся в традиционной Китайской медицине, в борьбе против COVID-19", — пишет врач в своём Telegram-канале.

Медик рассказал, что препараты на основе природных веществ тысячалетиями применялись для лечения простуд и туберкулёза.

Мясников подробно обосновал, почему эти средства действительно помогают в борьбе с лёгочными заболеваниями.

"Теоретическое обоснование их действия лежит в плоскости воздействия грибов на микробиом человека. Соединяясь с определенными рецепторами Т лимфоцитов, они могут иметь иммуномодулирующий свойство. Кстати сказать, некоторые из этих медицинских грибов с успехом используют в Китайской и Японской медицине как дополнительный компонент при химиотерапии", — пишет телеведущий.

Автор книг о здоровье объяснил, почему обратил на это внимание. Он увидел в том, что серьёзные учёные не брезгают народной медициной, косвенный признак того, что традиционная западная медицина и фармакология испытывает трудности в деле создания эффективных препаратов от коронавируса.

"Американцы, традиционно с высокомерием адептов высокой доказательной медицины, всегда относились к "народным средствам" с большим недоверием. Сегодня они вспомнили один из принципов медицины: "если то, что ты делаешь — работает, продолжай это делать". В борьбе с COVID-19 теперь все средства оказываются хороши", — заключил медик

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