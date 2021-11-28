Учёные из Пекинского университета заявили, что в Китае может начаться "колоссальная вспышка" заболеваемости коронавирусом, если власти откажутся от политики "нулевой терпимости" к COVID-19 и ослабят ограничения для туристов.
По предварительным данным, если руководство страны всё-таки решит отменить запреты, количество случаев заражения COVID-19 в день в КНР может превысить 630 тысяч, сказано в исследовании, опубликованном на портале China CDC Weekly.
Научные сотрудники пришли к такому выводу, проанализировав с помощью специальной математической модели последствия ликвидации ограничений.
По словам учёных, нагрузка на медучреждения существенно вырастет, когда Китай начнёт впускать на свою территорию всех туристов. Как подчёркивают эксперты, страна ещё не готова к ослаблению ограничительных мер.
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