Пекинские учёные: Китаю может угрожать "колоссальная вспышка" COVID-19

Учёные из Пекинского университета заявили, что в Китае может начаться "колоссальная вспышка" заболеваемости коронавирусом, если власти откажутся от политики "нулевой терпимости" к COVID-19 и ослабят ограничения для туристов.

По предварительным данным, если руководство страны всё-таки решит отменить запреты, количество случаев заражения COVID-19 в день в КНР может превысить 630 тысяч, сказано в исследовании, опубликованном на портале China CDC Weekly.

Научные сотрудники пришли к такому выводу, проанализировав с помощью специальной математической модели последствия ликвидации ограничений.

Согласно результатам исследования, в случае применения американской стратегии борьбы с COVID-19 ежедневный прирост заражённых составит 637 155 человек, французской — 454 198 пациентов, британской — 275 793.

По словам учёных, нагрузка на медучреждения существенно вырастет, когда Китай начнёт впускать на свою территорию всех туристов. Как подчёркивают эксперты, страна ещё не готова к ослаблению ограничительных мер.

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