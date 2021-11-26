Нутрициолог назвала дешёвый продукт для улучшения пищеварения

Каждый день необходимо употреблять два яичных желтка для улучшения работы желудочно-кишечного тракта и укрепления костей, заявила нутрициолог Ирина Степная.

Специалист подчеркнула, что в желтках содержится большое количества белка. Для его правильного усвоения и качественного пищеварения нутрициолог рекомендует добавлять яичные желтки в различные запеканки с овощами, рыбой или мясом. Кроме того, по её словам, продукт избавляет от авитаминоза, поэтому его нужно регулярно включать в свой рацион, передаёт РИА Новости.

Степная предложила россиянам простой рецепт запеканки с желтками. Для его приготовления понадобятся следующие продукты:

брокколи (300 граммов);

два яичных желтка;

сыр (30 граммов);

молоко (50 миллилитров);

соль;

перец.

"В форму для запекания нужно положить соцветия брокколи, залить смесью желтков с молоком, сверху натереть сыр, посолить и поперчить", — поделилась нутрициолог.

Запекать блюдо в духовке необходимо в течение 30 минут при температуре 200 градусов.

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