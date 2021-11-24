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Гинцбург назвал условие достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

Здоровье

Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ может быть достигнут за три месяца в случае увеличения охвата вакцинацией в четыре-пять раз. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург назвал условие достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

"Объём вакцинации в день увеличить надо в четыре-пять раз, тогда мы в течение трёх месяцев достигнем необходимого порога охвата иммунизацией и перестанем загибать пальцы по поводу очередной волны", — цитирует специалиста ТАСС.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Пётр Чумаков заявил, что для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ требуется вакцинировать от него 80% населения.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила 19 ноября о том, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в целом по стране превысил 50%, а в 11 регионах — 60%.

По мнению Гинцбурга, пандемия COVID-19 в России пойдёт на спад после выработки необходимого для защиты от него количества антител у 70-75% населения.

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Клеточный иммунитет человека и Ковид 19
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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