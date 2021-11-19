Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в 11 регионах превысил 60%

В 11 российских регионах уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции уже превысил 60%. Об этом сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Вице-премьер назвала в числе лидеров по уровню коллективного иммунитета к COVID-19 Белгородскую, Московскую и Мурманскую области, Москву, Санкт-Петербург и Севастополь, а также Карелию, Туву, Чечню, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

"В целом по стране уровень составил 50,2%", — цитирует Голикову ТАСС.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Пётр Чумаков сообщил, что для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу в России нужно привить от него 80% населения.

По словам Голиковой, это показатель должен быть 90-95%. Однако Чумаков объяснил эти ориентиры желанием властей перестраховаться:

"Голикова говорит, что нужно 90%, может быть, и 95%. Но, я думаю, что это немного перехлёст, связанный с перестраховкой", — заявил эксперт, отметив, что достичь таких показателей вакцинации в РФ нереально.

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