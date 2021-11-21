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В РФ за сутки выявили 1252 смерти от COVID-19

Здоровье

За последние сутки в РФ зарегистрировали 1252 летального исхода COVID-19, что на два случая меньше максимума за пандемию, зафиксированного 19 ноября.

В РФ за сутки выявили 1252 смерти от COVID-19

Согласно сведениям оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, всего в стране скончались от COVID-19 уже 264 095 человек.

С начала пандемии в РФ зарегистрировали 9 331 158 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 36 970 — за последние сутки. Более 8 млн заразившихся выздоровели.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский спрогнозировал продолжение роста показателей смертности от COVID-19 в российских регионах ещё около двух недель.

Причинами роста смертности специалист назвал слабую оснащённость больниц и плохую логистику пациентов в регионах.

"Оснащённость хуже, логистика пациентов гораздо проблематичнее…, а для коронавирусной инфекции, как и для любого респираторного заболевания, сроки это очень важный момент", — подчеркнул эксперт.

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COVID: направление главного удара
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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