Гинцбург рассказал, почему даже среди врачей есть антипрививочники

Глава Национального-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург попытался объяснить, почему некоторые российские медики выступают против вакцинации от коронавируса.

Он подтвердил, что есть специалисты, которые действительно отговаривают людей от прививок. По его словам, такое поведение врачей может быть связано с уровнем их образования и моральными устоями, передаёт РИА Новости.

"К сожалению, единственное могу сказать, такой низкий у них образовательный ценз плюс ещё моральный, внутренние моральные устои", — сказал Гинцбург.

Как отмечает директор центра им. Гамалеи, принцип работы у этих специалистов сводится к следующему: "Я со свечкой не стоял, не видел". Именно поэтому, подчёркивает Гинцбург, они могут призывать пациентов отказываться от вакцинации против COVID-19.

Ранее сенатор Александр Башкин призвал лишать дипломов тех медиков, которые просят россиян не участвовать в прививочной кампании.

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