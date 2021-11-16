В РФ за сутки выявили 1240 смертей от COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 1240 летальных исходов COVID-19, что на один случай меньше максимального показателя за пандемию, зафиксированного 13 ноября.

По данным оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, всего от COVID-19 в России умерли уже 257 837 человек.

За пандемию в стране выявили 9 145 912 заразившихся коронавирусом, в том числе 36 818 — за последние сутки. Свыше 7,8 млн заболевших выздоровели.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об улучшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 в РФ впервые за два последних месяца.

"Мы видим снижение заболеваемости за два месяца непрерывного подъёма… По результатам всех мер, которые были приняты на неделе нерабочих дней, мы сегодня фиксируем снижение в целом по стране на 2%", - уточнила руководитель ведомства.

По словам Поповой, в 43 российских регионах зафиксировали остановку подъёма заболевамости коронавирусом. В 33 регионах наблюдался незначительный рост числа заразившихся.

Глава Роспотребнадзора назвала наиболее неблагоприятной ситуацию с COVID-19 в Амурской области.

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