Более 1200 смертей от COVID-19 за сутки фиксируют седьмой день подряд в РФ

За последние сутки в России зафиксировали 1211 случаев летального исхода COVID-19.

Суточное число смертей от COVID-19 в стране превышает 1200 уже седьмой день подряд.

Как сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, всего от коронавируса в РФ скончались уже 256 597 человек.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 9 109 094 заразившихся COVID-19, из них 38 420 — за последние сутки. выздоровели более 7,8 млн заболевших.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что текущая волна COVID-19 в стране распространяется значительно быстрее предыдущих.

Вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал возможный скорый выход заболеваемости коронавирусной инфекции в РФ на плато.

"Вы знаете, мы, наверное, довольно скоро выйдем на плато, но, скорее всего, по этому плато мы пойдём на довольно высоком уровне", — заявил специалист.

По его мнению, о снижении заболеваемости коронавирусом в стране можно будет говорить после значительного увеличения доли вакцинированного населения.

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