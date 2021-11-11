EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин и Меркель второй раз за два дня поговорили о ситуации в Белоруссии
В Югре планируют запретить посещение общественных мест с медотводом
Брат Нурмагомедова заявил, что с ним "всё нормально" и опубликовал старые фото
В Чечне написали законопроект о запрете СМИ упоминать национальность преступника
В Шереметьево задержали двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова
Российские бомбардировщики Ту-160 провели тренировку в небе над Белоруссией
Вахтанг Кикабидзе разместил первое фото после смерти жены
Режиссёр Серебренников возместил государству 128 миллионов рублей ущерба
Светлана Тихановская дала совет Кремлю

Минздрав предупредил беременных о риске выкидыша при заражении COVID-19

Здоровье

Специалисты Минздрава выявили повышенный риск выкидыша у беременных при заражении COVID-19. Главный внештатный спциалист ведомства по акушерству Роман Шмаков отметил, что коронавирус может провоцировать задержку развития плода.

Минздрав предупредил беременных о риске выкидыша при заражении COVID-19

"Также коронавирус может нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка, особенно в случае его рождения раньше срока", — приводит РИА Новости слова Шмакова.

По словам специалиста, смертность беременных от COVID-19 выросла в три раза. При этом во всех случаях женщины не прививались.

Антитела к COVID-19 передаются от матери к ребёнку

Специалист Минздрава отметил, что вакцинаци беременных не может увеличить риск выкидышей.

Кроме того, антитела матери, получившей вакцину от COVID-19, передаются ребёнку.

"Благодаря этому новорожденные защищены от вируса во время родов и в период лактации - что жизненно важно", - заявил Шмаков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Чем новая разновидность коронавируса отличается от прежнего?
Автор: Артём Пермяков, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Политолог назвал омерзительным запрет георгиевских лент в Латвии
Путин заявил Меркель о силовых приёмах Киева и НАТО в Чёрном море
Путин и Меркель второй раз за два дня поговорили о ситуации в Белоруссии
В Югре планируют запретить посещение общественных мест с медотводом
Распродажи — это одна большая фикция
Брат Нурмагомедова заявил, что с ним "всё нормально" и опубликовал старые фото
В Чечне написали законопроект о запрете СМИ упоминать национальность преступника
В Госдуме заявили о возможных протестах в случае введения QR-кодов в транспорте
Лукашенко согласовал с Москвой перекрытие газопровода "Ямал-Европа"
В Шереметьево задержали двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова
Популярное
Мир. Новости мира
Сбиты четыре борта ВКС РФ. Почему Россия не мстит?

Год назад Азербайджан сбил Ми-24 ВКС РФ. Ранее турки сбили Су-24, их боевики — Ми-8, а Израиль подставил под ракеты Ил-18. Почему РФ не ответила морем огня?!

Сбиты четыре борта ВКС РФ. Почему Россия не мстит?
Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу
Мир. Новости мира
Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова показала пикантное видео из ванной
Общество
В Петербурге предупредили о санкциях для пенсионеров за отказ от вакцинации
Ирина Шлионская Распродажи — это одна большая фикция Ирина Шлионская Любовь Степушова Лукашенко согласовал с Москвой перекрытие газопровода "Ямал-Европа" Любовь Степушова Дмитрий Соколов Вас укусил робот: кому выставлять счёт? Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
ЕС создаёт список "недееспособных государств": что это означает для России
Мир. Новости мира
В Германии выступили с угрозами в адрес России
Фигуристка Хендрикс покорила болельщиков прокатом и откровенным костюмом
Новости спорта
Фигуристка Хендрикс покорила болельщиков прокатом и откровенным костюмом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников