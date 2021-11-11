Минздрав предупредил беременных о риске выкидыша при заражении COVID-19

Специалисты Минздрава выявили повышенный риск выкидыша у беременных при заражении COVID-19. Главный внештатный спциалист ведомства по акушерству Роман Шмаков отметил, что коронавирус может провоцировать задержку развития плода.

"Также коронавирус может нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка, особенно в случае его рождения раньше срока", — приводит РИА Новости слова Шмакова.

По словам специалиста, смертность беременных от COVID-19 выросла в три раза. При этом во всех случаях женщины не прививались.

Антитела к COVID-19 передаются от матери к ребёнку

Специалист Минздрава отметил, что вакцинаци беременных не может увеличить риск выкидышей.

Кроме того, антитела матери, получившей вакцину от COVID-19, передаются ребёнку.

"Благодаря этому новорожденные защищены от вируса во время родов и в период лактации - что жизненно важно", - заявил Шмаков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.