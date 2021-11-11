Скорый выход заболеваемости COVID-19 в РФ на плато спрогнозировал вирусолог

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России может скоро выйти на плато, считает вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Вы знаете, мы, наверное, довольно скоро выйдем на плато, но, скорее всего, по этому плато мы пойдём на довольно высоком уровне", — цитирует специалиста РИА Новости.

По мнению Альтштейна, снижение заболеваемости COVID-19 в стране начнётся после вакцинации значительной доли населения.

"Пока народ не вакцинируется. Провакцинируется — тогда это будет снижаться", — сказал собеседник агентства.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что текущая волна коронавируса в России распространяется быстрее предыдущих.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в 61 регионе России.

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ в настоящее время составляет 48,4%. Зампред правительства заявила о необходимости достижения уровня в 80%, для чего потребуется привить от COVD-19 около 22 млн россиян и ревакцинировать около 9 млн человек.

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