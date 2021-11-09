Власти китайского Хэйхэ пообещали награду за поиск источника вспышки COVID-19

Жителям китайского города Хэйхэ, расположенного на границе с РФ, пообещали крупный денежный приз за содействие в поисках источника новой вспышки коронавирусной инфекции.

За помощь в проведении эпидемиологического расследования обещают 100 тысяч юаней (более 1,1 миллиона рублей). Власти города порекомендовали гражданам обращаться в правоохранительные органы, если они обладают сведениями о незаконном пересечении границы, контрабанде, нелегальной охоте и рыбной ловле.

Людей, которые в октябре купили импортные замороженные продукты через интернет, призвали немедленно провести дезинфекцию упаковки и отправить товары в центр по контролю и профилактике заболеваний, передаёт РИА Новости.

"Лица, предоставившие ценные сведения, которые помогут успешно отследить источник вспышки, получат вознаграждение в размере 100 тысяч юаней", — сказано в сообщении отдела пропаганды народного правительства Хэйхэ.

С 28 октября после обнаружения нескольких случаев заражения COVID-19 в городе ввели жёсткий локдаун.

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