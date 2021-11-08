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Сколько при COVID-19 может держаться высокая температура, рассказал терапевт

Здоровье

Повышенная температура при коронавирусе один из первых симптомов. По словам врача-терапевта Елены Черненко, при COVID-19 она может держаться несколько дней. Однако, если ничего не помогает сбить отметку на градуснике и столбик упорно ползёт вверх, необходимо срочно идти к врачу.

Сколько при COVID-19 может держаться высокая температура, рассказал терапевт

Температура тела пациента зависит от лёгкого или тяжёлого течения болезни. Однако нормальным сроком для повышенных показателей является 10 дней. Если жар затянулся, это повод насторожиться.

"Даже до седьмого-восьмого дня можно не паниковать при высокой температуре, если у вас нет серьёзных хронических заболеваний. Речь идёт о показателе выше, чем 38 градусов", — цитирует врача "Dоктор Питер".

По словам терапевта, температура — сигнал, но сильно заострять внимание на ней не стоит. Как подчеркнула врач, в её практике бывали случаи, когда пациенты без жара поступали с поражением лёгких.

"Бывает и такое, что у тех, кто температурил не сильно — в районе 37 с небольшим, через несколько дней вдруг ухудшалось состояние, и они попадали в больницу", — резюмирует терапевт.

По словам Черненко, при коронавирусе необходимо измерять регулярно не только температуру, но и показатели сатурации, что станет более информативным для врача.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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