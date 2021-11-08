Сколько при COVID-19 может держаться высокая температура, рассказал терапевт

Повышенная температура при коронавирусе один из первых симптомов. По словам врача-терапевта Елены Черненко, при COVID-19 она может держаться несколько дней. Однако, если ничего не помогает сбить отметку на градуснике и столбик упорно ползёт вверх, необходимо срочно идти к врачу.

Температура тела пациента зависит от лёгкого или тяжёлого течения болезни. Однако нормальным сроком для повышенных показателей является 10 дней. Если жар затянулся, это повод насторожиться.

"Даже до седьмого-восьмого дня можно не паниковать при высокой температуре, если у вас нет серьёзных хронических заболеваний. Речь идёт о показателе выше, чем 38 градусов", — цитирует врача "Dоктор Питер".

По словам терапевта, температура — сигнал, но сильно заострять внимание на ней не стоит. Как подчеркнула врач, в её практике бывали случаи, когда пациенты без жара поступали с поражением лёгких.

"Бывает и такое, что у тех, кто температурил не сильно — в районе 37 с небольшим, через несколько дней вдруг ухудшалось состояние, и они попадали в больницу", — резюмирует терапевт.

По словам Черненко, при коронавирусе необходимо измерять регулярно не только температуру, но и показатели сатурации, что станет более информативным для врача.

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