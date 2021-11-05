Science: эффективность Pfizer и других вакцин от COVID-19 снизилась

Американские учёные заявили, что в октябре этого года эффективность прививок против коронавирусной инфекции уменьшилась с 87,9% до 48,1%.

Специалисты Научного центра здравоохранения Техасского университета и Медицинского центра по делам ветеранов провели исследование. В нём приняли участие 780 225 ветеранов. Эксперимент проходил с февраля по октябрь, во время активности "дельта"-штамма COVID-19.

Выяснилось, что больше всего защищённость от болезни снизилась у препарата Johnson & Johnson — с 86,4% до 13,1%. Также почти в два раза уменьшилась эффективность Pfizer. Вакцина Moderna тоже стала работать хуже, её показатели опустились с 89,2% до 58%.

"Преимущества вакцинации в снижении риска заражения SARS-CoV-2 и смерти чётко подтверждаются этим исследованием", — подчеркнули авторы статьи в Science.

Ранее Оперативный штаб поделился статистикой о вакцинации среди жителей России. По данным на пятое ноября, коллективный иммунитет от коронавируса составил 48%. Полностью привились против инфекции 57 256 745 человек, вакцинировались одним компонентом — 60 004 358.

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