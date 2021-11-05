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В России за сутки выявили 1192 смерти от COVID-19

Здоровье

За последние сутки в России зафиксировали 1192 случая летального исхода COVID-19.

В России за сутки выявили 1192 смерти от COVID-19

Как сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, всего в России умерли от COVID-19 уже 244 447 человек. Максимальный показатель суточной смертности — 1195 летальных исходов — был зафиксирован в РФ накануне, 4 ноября.

За пандемию в стране зарегистрировали 8 714 595 случаев коронаварусной инфекции, 40 735 из них — за последние сутки. Свыше 7,5 млн заразившихся выздоровели.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков спрогнозировал продолжение роста заболеваемости COVID-19 и смертности в России в связи с отсутствием в стране коллективного иммунитета.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в России ввели режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Ряд регионов уже сообщил о продлении локдауна.

По мнению сенатора и заслуженного врача РФ Владимира Круглого, режим нерабочих дней нужно продлить по всей стране.

"На федеральном уровне продление "локдауна" было бы правильно, ещё хотя бы на неделю. Уже понятно, что во многих регионах цель по снижению количества заболевших COVID (в течение нерабочих дней) не будет достигнута", — сказал парламентарий.

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Клеточный иммунитет человека и Ковид 19
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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