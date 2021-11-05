Уровень коллективного иммунитета россиян от COVID-19 достиг 48%

В пятницу, пятого ноября, в России зафиксировали рост коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции на 1,2%. Полностью вакцинировались против новой болезни 57 256 745 граждан, привились одним компонентом — 60 004 358.

По статистике Оперативного штаба, коллективный иммунитет россиян достиг 48%. Этот показатель 29 октября составлял 46,8%. Тогда зарегистрировали 50 960 796 до конца вакцинированных человек, одну инъекцию сделали 56 787 209.

Ранее правительство России решило продлить программу поощрения граждан, которые полностью привились от COVID-19, до конца декабря 2021 года. Две тысячи везунчиков получат по сто тысяч рублей. Победителей определяют с помощью компьютерного алгоритма, через индивидуальный номер в Едином регистре вакцинированных. Узнать о призе можно на портале "Бонус за здоровье" или в госуслугах.

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