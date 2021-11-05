В России продлили срок проведения розыгрыша среди привитых от коронавируса

Российские власти продлили программу поощрения людей, которые полностью привились против COVID-19, до конца 2021 года.

Две тысячи счастливчиков получат по сто тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По данным документа, возможность вакцинироваться от коронавируса и получить приз продлили до 31 декабря этого года.

"Оператором лотереи выступает акционерное общество "Гознак". Мероприятие проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи", — напомнили на официальном сайте правительства России.

Победителей лотереи определяет компьютерный алгоритм. Узнать о выигрыше можно на сайте "Бонус за здоровье", где опубликуют номера везунчиков, а также на портале госуслуг. Деньги передадут в течение шести месяцев с момента проведения программы.

По данным Оперштаба на 29 октября, в России полностью привились от COVID-19 50 960 796 человек, вакцинировались одним компонентом — 56 787 209. Коллективный иммунитет граждан составил 46,8%.

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