Власти ЕАО прокомментировали увольнение медиков из-за отказа прививаться

В городе Облучье среди уволившихся сотрудников скорой помощи из-за отказа вакцинироваться, половина — не медики. Власти ЕАО прокомментировали ситуацию, связанную с уходом персонала.

"Ни о каких "27 врачах в Облучье" не может быть и речи. Среди написавших заявления по-прежнему сотрудники только двух бригад — из Облучья и Пашково. Это 8 фельдшеров, 5 медсестёр. Остальные — уборщицы и водители из этих же двух отделений. Всего — 26 человек", — передаёт DVHAB.ru сообщение пресс-службы департамента информполитики губернатора и правительства Еврейской АО.

В ведомстве отдельно подчеркнули, что в отделениях скорой помощи привиты 90% специалистов. При нежелании ставить себе прививку за любым сотрудником остаётся право на увольнение.

Главный врач областной станции скорой медицинской помощи заявил, что в Облученском районе достаточно медперсонала и средств для оказания медицинских услуг гражданам в полной мере. Если возникнет такая необходимость, их нагрузку могут перераспределить.

Ранее стало известно, что врачи скорой помощи уволились из-за нежелания ставить себе вакцину от коронавирусной инфекции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.