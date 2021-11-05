В ЕАО массово увольняются врачи из-за отказа вакцинироваться от COVID-19

В Еврейской автономной области врачи скорой медицинской помощи повально увольняются из-за нежелания ставить себе вакцину от коронавируса. К бригаде из 15 человек, ранее подавших заявление, присоединились ещё 12 коллег.

"Общее число заявлений на увольнение сотрудников скорой помощи, не желающих ставить прививку от COVID-19, возросло до 27", — цитирует данные прокуратуры региональный портал "Набат".

Первыми написали заявление на увольнение медики из города Облучье — бригада из 15 человек. Теперь специалистов лишится станция скорой помощи Пашкинского филиала.

Ранее Pravda. Ru публиковала мнение медиков по поводу отказа от вакцинации. Врачи заявили, что все без исключения подрабатывают в "ковидных" госпиталях и у них выработался необходимый иммунитет.

Поводом для массового увольнения послужило постановления главного санврача ЕАО. Согласно документу, весь медперсонал должен привиться от коронавируса с 15 ноября по 15 декабря.

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