В российском городе уволился весь коллектив "скорой" из-за прививок от COVID-19

Работники скорой помощи города Облучье, расположенном в ЕАО, написали заявления об увольнении из-за нежелания проходить вакцинацию против коронавируса.

Ранее санврач Еврейской автономной области Павел Копылов утвердил постановление, согласно которому до 15 ноября 80% коллектива нужно начать вакцинировать от COVID-19. Полный курс прививок планируется завершить к 15 декабря. В случае отказа от антиковидных препаратов без наличия медотвода сотрудники больниц больше не смогут работать с пациентами.

Коллектив скорой помощи Облучья, состоящий из 15 человек, заранее подал документы на увольнение. Медики согласились поработать ещё неделю, передаёт РИА Новости.

"Мы все подрабатываем в ковидном госпитале. В постоянном контакте с пациентами. У нас иммунитет давно выработался", — сказал сотрудник "скорой".

Главврач ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" ЕАО Владислав Коган заявил, что пока не знает, как организует дальнейшую работу после массового увольнения специалистов. Вместе с тем городские власти уверяют: без лекарств и лечения граждане не останутся.

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