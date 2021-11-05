ВОЗ объявила Европу эпицентром пандемии, а европейцы бунтуют против вакцинации

Европейский директор ВОЗ Ганс Клюге заявил, что континент является эпицентром пандемии COVID-19, на него приходится 59% всех случаев в мире.

Во время виртуального брифинга в Копенгагене Клюге отметил, "нынешний темп передачи в 53 странах региона вызывает серьезное беспокойство", поскольку новые случаи заражений "приближаются к рекордному уровню", а "количество госпитализаций в регионе за неделю выросло более чем вдвое".

Причиной резкого ухудшения эпидситуации Клюге назвал "неравномерность уровня вакцинации и ослабление мер общественного здоровья и социальных мероприятий во всём регионе".

"Хотя было распространено миллиард доз вакцины, в Европе лишь 47% населения полностью вакцинированы. В восьми странах по меньшей мере 70% людей были полностью привиты".

Жители Европы в необходимость вакцинации не верят

В самой же Европе нарастает так называемое антивакцинальное настроение — буквально с каждым днём увеличивается число недовольных вводимыми правительствами мерами принуждения к вакцинации против COVID-19.

Жители Австрии отказываются вакцинироваться на фоне сообщений о том, что порядка 50% новых случаев заражения приходится на получивших оба компонента вакцин.

Итальянцы массово выступают против COVID-паспорта и ПЦР-теста, на которые никто не может позволить себе каждый день тратить деньги.

Жители Лондона устроили бунт и забросали шприцами здание правительства. Несмотря на высокий уровень вакцинации, уровень заражения в стране продолжает расти.

Против вакцинации протестуют и французы, которые без COVID-паспорта не могут пользоваться общественным транспортом. Жители Парижа и Тулузы говорят, что из-за необходимости получения медицинских паспортов многие люди потеряли работу и средства к существованию.

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