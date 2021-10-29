Врач опроверг устойчивый миф о COVID-19

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко объяснила, что в нашей стране существует распространённый миф о коронавирусной инфекции.

По словам медика, значительная степень поражения лёгких может несущественно сказываться на самочувствии пациентов, и КТ лёгких не относится к критерию, определяющему тяжесть состояния при ковиде.

"Компьютерная томография лёгких не относится к критерию тяжести состояния. Поражение лёгких 5-10% может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние", — цитирует слова Повторейко "Известия".

В четверг, 28 октября, впервые с начала пандемии в России за сутки было зафиксировано более 40 тыс. случаев заболевания (40 096) COVID-19 Также был установлен и новый антирекорд по смертности — за сутки от коронавирусной инфекции скончались 1159 человек.

Ранее из-за сложной эпидемиологической ситуации глава государства Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.

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